В Московском зоопарке начнутся курсы для владельцев животных

Сегодня, 19:05

Сотрудники Московского зоопарка научат жителей столицы, как правильно ухаживать за своими домашними любимцами. Для этого с 1 марта на базе Академии учреждения откроются курсы для владельцев животных.

В зоопарке подчёркивают, что ждут на занятиях не только тех, кто уже взял опеку над «братьев меньших», но и тех, кто только планирует обзавестись питомцем. Лекторы расскажут, как обращаться не только с собаками и кошками, но и объяснят, как правильно вести себя пауками, насекомыми, пресмыкающимися, рыбами, птицами и прочими животными. Москвичи смогут на занятиях узнать, как сделать жизнь домашнего питомца счастливой и полноценной.

Ранее мы писали, что обитателям Московского зоопарка презентовали вкусные подарки. Животные получили игрушки, внутри которых находилось мясо и сено.