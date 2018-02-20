В Tinder опубликован ТОП-10 самых привлекательных мужских имен

Сегодня, 18:53

Приложение для быстрых знакомств Tinder опубликовало интересную статистическую информацию. В Сети появился топ-10 самых привлекательных мужских имен. В рейтинг попали такие имена, как Дмитрий, Богдан, Ярослав, Павел, Константин.

В ТОП-10 самых привлекательных для женщин имен попали такие имена, как: Дмитрий, Тимофей, Богдан, Максим, Ярослав, Павел, Антон, Константин, Юрий и Андрей. Этот рейтинг составлен специалистами на основе наблюдений за выбором прекрасной половины человечества. Кандидаты для потенциального знакомства с именами, которые указаны выше, чаще получали одобрительные ответы.

Эту информацию решили опубликовать ко Дню защитника отечества. Великобританская версия Tinder опубликовала также имена: Гарри, Джей и Томас. Француженки предпочтительнее общаются с Томасами, Николасами и Максимами. Сервис Tinder стал одним из самых популярных в пользовании одиноких женщин и мужчин.