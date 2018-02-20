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Серебряков считает хамство национальной идеей России

Сегодня, 18:45

Серебряков полагает, что хамство является национальной идеей России. Кроме того он признаётся в даче взятки. Такое заявление он заключил 20 февраля в момент интервью, которое давал видеоблогеру Юрию Дудю.

"Если отдалиться на пару десятков километров от русской столицы, можно увидеть много деталей девяностых годов. Даже сейчас не знания, не ум в целом не есть показателем. Конечно же, русской идеей выступает сила и хамство", - комментирует актёр.

Он рассказал перед тем, как дать интервью: "Было дело, что я немного нарушил. У меня не было времени и я дал взятку работнику ГАИ. Может у него голодные дети дома". Известно, что он снимался во многих российских фильмах. Кроме этого на его счету теперь роль иммигрирующего бандита в британском сериале.


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