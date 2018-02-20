На подарки к 23 февраля жители Подмосковья потратят около 400 рублей

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Российские женщины потратят на подарки для своих мужчин к 23 февраля в среднем около 400 рублей. Такую информацию распространили специалисты министерства потребительского рынка.

В преддверии приближающегося праздника всех мужчин – 23 февраля, специалисты министерства потребительского рынка провели мониторинг цен на подарочные наборы и предпочтения покупателей. Установлено, что в торговых сетях подготовились к празднику основательно – в продаже есть парфюмерные наборы, наборы для бани и сауны, различные инструменты, товары для отдыха и спорта, и много других.

Установлено, что в среднем женщины готовы отдать за подарок для любимого мужчины сумму в размере 400 рублей. В некоторых торговых сетях представлены подарочные наборы, стоимость которых стартует от 109 рублей. Известно, что в разряд самых дорогих подарков вошли банные принадлежности, инструменты и товары для автомобилей. Меньшие суммы женщины тратят на подарки своим коллегам, а для близких готовы заплатить и до пяти тысяч рублей. Известно, что все большую популярность среди россиян получают различные устройства для гаджетов, а также деловые аксессуары.