Эксперимент: Блогер притворился мертвым, чтобы увидеть реакцию своей кошки

Сегодня, 18:41

Блогер притворился мертвым, чтобы увидеть реакцию своей кошки. В сеть попал ролик, на котором молодой человек разыгрывает свою смерть, издавая при этом демонстративные звуки, чтобы проверить поведение домашнего питомца.

Парень решил провести эксперимент на тему: «Что сделает кошка, если я умру? Каковой будет ее реакция?». Из видео следует, что результат оказался весьма неудовлетворительным.

Сразу после падения хозяина на пол кошка по кличке Спарта издала истошный крик, а затем подошла к «умершему» и стала его изучать. Кошка понюхала его, потерлась об руку, обошла со всех сторон, и умостилась рядом, смотря в камеру. Шокированный хозяин внезапно ожил и спросил: «Реально, чувак?»

Говорят, что коты очень чувствительны к происходящему вокруг. Они могут распознавать пульс и дыхание, поэтому Спарта и осталась спокойной.

Видео набрало около 1,5 миллиона просмотров и кучу комментариев. Фолловеры строили догадки о поведении своих питомцев в случае их внезапной смерти.