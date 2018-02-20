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В Ленобласти стартует пилотный проект производства секс-кукол

Сегодня, 18:15

В Ленобласти стартует пилотный проект производства секс-кукол. Услуги роботов собираются включить в обязательную систему медстрахования.

Сообщается, что секс-услуги кукол будут способствовать улучшению качества и уровня жизни людей, которые имеют проблемы с интимной жизнью или страдают венерическими заболеваниями.

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров обратился к губернатору с просьбой выступить в поддержку по запуску в производство роботов для секса.

Стоит упомянуть, что ранее депутат внес в Заксобрание документ с совершенно противоположным смыслом, в котором предлагал наказать заведение по выпуску секс-кукол за распространение проституции. Из этого следует, что сам Владимир Петров выступает против выпуска роботов для секса.

Введение уголовной ответственности за организацию борделей с секс-роботами может быть рассмотрено 28 февраля.


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