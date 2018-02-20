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Новосибирец взлетел на параплане во Вьетнаме с блинами и 3 девушками

Сегодня, 18:05

Четверо россиян под руководством новосибирца взлетели на параплане во Вьетнаме, где отпраздновали Масленицу, поедая в воздухе блины с медом и сгущенкой.

В центре Вьетнама, с горы, расположенной неподалеку от поселка Муйне, Александр Орлов из Новосибирска вместе с тремя россиянками из Москвы, Нижнего Новгорода и Владивостока взлетел на параплане в воздух, на высоту 300-400 м над уровнем моря.

По словам путешественника, сложность заключалась в подъеме одновременно 4-х человек, для чего необходим достаточно сильный ветер, при котором парапланы обычно не летают. На горе они дождались сильного ветра и взлетели.

Однако первая попытка не удалась, так как подул ветер сбоку, и они полетели по кривой, вдобавок сила ветра оказалась недостаточной и они упали к подножью горы.

Ребята решили попытаться еще раз, поднялись на гору, подождали мощного ветра, и взлетели. Через 10 минут, когда им наконец удалось перелететь хребет, их красиво унесло вверх, подняло метров на 100 над горами. Там они достали блины, которые прямо в полете начали поедать вместе со сгущенкой и медом.


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