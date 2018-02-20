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Голый парень смутил прохожих на улицах Клина в Подмосковье

Сегодня, 18:00

В Подмосковье голый мужчина бегал по улицам и удивлял прохожих своим внешним видом. Хотя погода достаточно не летняя, парня это совершенно не смущало.

Посреди рабочего дня люди заметили бегающего по улицам абсолютно голого мужчину. Парень совершенно не комплексовал при виде прохожих, а уверенно бежал в намеченном направлении. Даже холодная погода не заставили мужчину, который в момент своей прогулки, был голым, вернуться обратно, чтобы одеться.

Граждане, увидевшие такое зрелище, немедленно сняли фрагменты на смартфоны и опубликовали в Сети. Москвичи решили, что мужчина просто попал в казусную ситуацию, которая часто описывается в анекдоте, когда домой внезапно возвращается супруг с работы.


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