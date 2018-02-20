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В Москве по музею ходит призрак

Сегодня, 17:04

В Москве по военному музею ходит призрак. Работники "Стрелецких палат" жалуются на плотный контакт с потусторонним миром. В музее уверены: нечто играет со светом в помещении, в том числе и на нервах.

Экскурсовод данного музея Константин Бондаренко отшучивается и говорит: "В отечественных фильмах был домовой, ну, а у нас музейный". Встречу с потусторонним он помнит, как вчера.

"Нам рассказал экстрасенс, что здесь на лестнице находится портал в другие миры. Тут заметны следы приведений", - заявляет экскурсовод.

Призрак тушит свет, когда ему заблагорассудится, выводит из строя оборудование. В одной из комнат незримому гостю не понравилась картина с Иисусом Христом. Поэтому над ней начала быстро мерцать лампа.

Сотрудница музея Марьяна Чепелева также испытывает дискомфорт от подобных случаях. Она говорит, что это уже похоже на охоту за привидениями. Приглашённая гадалка утверждает, что такое явление является заблудшей душой. Поэтому призрак и крушит всё на своём пути.


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