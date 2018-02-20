Сегодня, 16:28

Волгоградские приставы поведали «о вмешательстве высших сил» в их деятельность. Благодаря документу о взыскании элементов с супругов в пользу дома-интерната семья узнала, что жив их ребенок, "умерший" в родильном доме много лет назад.

В Кировском районном отделе судебных приставов в Волгограде в прошлом году на исполнение сотрудник получил документ о взыскании с супружеской пары алиментов в пользу дома-интерната, где содержался их несовершеннолетний ребенок. В деле не было данных о должниках и их имуществе, поэтому пристав отправил запрос и обнаружил лицевой счет на имя горожанки, которая фигурировала в качестве должника.

Средства на данном счету арестовали, и вскоре женщина пришла разобраться в ситуации. Ее ознакомили с исполнительным листом о взыскании алиментов, после чего она потеряла сознание.

Вскоре волгоградка рассказала, что в 2011 году родила малыша, однако врачи ей сообщили, что он не проживет более недели. Супруги решили написать отказ от новорожденного, а через 5 дней передумали, и приехали за малышом, однако их известили, что он уже умер.

После такой неожиданной информации супруги довольно быстро через суд восстановили родительские права, и уже к Новому году семья воссоединилась.