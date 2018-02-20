Улица имени баскетбольного тренера Гомельского появится в Москве

Сегодня, 16:05

В Москве почтят вклад баскетбольного тренера Александра Гомельского. Принято решение назвать улицу в Хорошевском районе города именем спортсмена. Информация стала доступна после заседания президиума правительства Москвы.

На заседании президиума правительства столицы приняли много важных и нужных решений. На повестке дня также стоял вопрос о названии проезда 5505. Так, между улицей Микояна и Ленинградским проспектом будет улица имени Александра Яковлевича. Напомним, что Александр Гомельский сал знаменитым тренером по баскетболу СССР, а позже стал главой баскетбольного клуба ЦСКА.

Спортсмены запомнили Гомельского по его крылатым фразам. Среди наиболее популярных стала следующая: «Ну и играйте, ну и любите баскетбол». Игровой процесс, по мнению Гомельского, должен заключаться во взаимном уважении. Если же упустить этот важный компонент состязания, то процесс игры будет неправильным и не нужным. Игра в баскетбол стала для Гомельского большей частью его деятельности.