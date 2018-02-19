23 февраля в Москве запустят 10 тысяч фейерверков

Вчера, 21:53

В День защитника Отечества Москву накроет залп фейерверков. 10 тысяч салютов прогремят в небе 23 февраля. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ.

Уникальную конструкцию, которая предназначена для пуска многочисленных фейерверков, подготовили военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа. Это сооружение достаточно большой высоты, а для закрепления множественных отдельный устройств для салютов есть отсеки. Гости Москвы и жители столицы смогут насладиться грандиозным зрелищем, которое произойдет в финальном аккорде массового гуляния 23 февраля.

Именно в это время все россияне будут отмечать День защитника Отечества. Ежегодно для гостей и населения проводят военные парады, концерты и конкурсы, а также разные масштабные мероприятия. В финале обязательно демонстрируется праздничный салют. В 2018 году небо Москвы взорвется 10 тысячами разноцветных салютов 23 февраля. 70 видов разных фейерверков покажут 500 залпов разного цвета, не считая оттенков.