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В Перми была зафиксирована гуляющая по улицам рысь

Вчера, 20:56

Дикая рысь была замечена на вольной прогулке по улицам Перми. Случайный свидетель думал, что это собака, но дикое животное выдал пятнистый окрас, кисточки на ушах и маленький хвост.

Жители Перми столкнулись с гуляющей по улицам города рысью. Животное просто бегало и никого не трогало. Один из очевидцев рассказал, что сначала думал, что это собака. Но интересный пятнистый окрас шерсти заставил присмотреться к животному, а кисточки на ушах и маленький хвост не оставили никаких сомнений. Люди начали обращаться в администрацию Пермского зоопарка, так как решили, что питомец просто сбежал, но там никто из зверей не пропадал.

Специалисты обратились к жителям Перми не создавать паники при встрече с рысью. Если кому-то посчастливится с ней увидеться, нужно не делать резких движений и уходить от нее медленно, не оборачиваясь к зверю спиной. 


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