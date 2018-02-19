Жители Перми отправили сладкий подарок венгру, ставшему интернет-мемом

Вчера, 20:36

Жители Перми отправили сладкий подарок для венгра Андраша Арато, получившему известность благодаря интернет-мему. Он называется «Гарольдом, скрывающим боль».

Арато уже разместил в сети свою благодарность пермякам за подобный поступок. Он сообщил в своём аккаунте, что для венгров Пермь считается очень значимым городом.

С его слов, венгерская нация взяла своё начало именно с территорий на берегах Камы.

На сделанном венгром снимке он позирует с полученным подарком. Как сообщается, в нём он получил плитки шоколада, баночки с мёдом и тёплый шарф.

Известность Арато получил в 2014 году, когда в сети появились его фото, на которых мужчина улыбался очень неестественно. Многие решили, что с помощью этого он преодолевает боль.

Исходя из снимков, размещённых Арато, в открытии посылки из Перми ему активно помогал домашний кот.

Некоторые посетители Интернета не поняли данного момента. Они сочли, что к венгру из Перми прибыло именно данное животное.

Как оказалось, Арато более других подарков понравился горький шоколад из Перми, а его коту коробка, в которой была прислана эта сладость.