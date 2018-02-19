В Дагестане объявили день траура по погибшим в Кизляре

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Власти Кизляра объявили о дне траура по погибшим при стрельбе людям. У собора Георгия Победоносца были убиты пять человек. Республика Дагестан почтит память жертв стрельбы.

Согласно информации сайта мэра Кизляра, завтра будут проведены поминальные службы в храмах. Причиной стали события возле собора Георгия Победоносца. Накануне там были расстреляны пять человек. Чтобы почтить память погибших, мэр города Кизляр Александр Шувалов дал соответствующее распоряжение. Также он подчеркнул, что будут приложены все силы к справедливому и честному расследованию произошедшей трагедии.

Также выразили свои сочувствия депутаты местного совета. Решается вопрос о помощи семьям погибших людей.