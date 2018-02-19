Псевдо-нищая в Ростове пристает к горожанам, умоляя подать милостыню

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Псевдо-нищая женщина в Ростове пристает к горожанам в центре города, умоляя подать ей милостыню. В свободное же от «работы» время она выглядит вполне прилично.

Женщина иногда просто требовала у горожан денег. Ростовчане были возмущены такой наглостью женщины, которая вместо поиска работы обманывает людей.

В одной социальной сети были опубликованы наблюдения прохожих за данной особой. На фото заметно, что в свободное время женщина средних лет вполне прилично выглядит, к тому же не так стара и беспомощна, какой хочет казаться. Она заранее надевает на себя платок, и предпринимает все возможное, что помогает ей казаться старше, беспомощной и несчастной. Автор фото отметил, что приличная женщина зашла за фонтан, где мигом перевоплотилась в несчастную и обездоленную старушку, после чего заняла свое место на ступеньках и стала вымаливать деньги. Актерскому мастерству горожанки можно лишь позавидовать.