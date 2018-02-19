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В Подмосковье состоялся акт памяти жертвам авиакатастрофы АН-148

Сегодня, 18:22

В Подмосковье 19 февраля состоялся акт памяти жертвам падения самолета АН-148. Девять дней назад устрашающая трагедия лишила жизни более 70 человек.

В сквере Славы в Орске люди помянули минутой молчания погибших в авиакатастрофе. Также был подан звуковой сигнал и зажжены свечи.

Самолет ускользнул с радаров спустя пару минут после взлета и упал на территории Раменского района, где эксперты и обнаружили останки тел погибших.

После крушения авиакомпания возобновит использование самолетов АН-148, только уже с инструкторами на борту.


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