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Невероятно высокий зритель кинотеатра покорил Сеть

Сегодня, 18:12

В Сети сообщили пользователи о том, что посетитель с патологически высоким ростом покорил многих визитеров в кинотеатре. Но тайна великана была раскрыта кассиром у входа в зрительный зал.

Обозреватели Сети продолжают вести просмотр уникального видеоролика, который появился несколько дней назад. Героем видео стал человек с патологическим ростом. Мужчина пришел на просмотр фильма в кинотеатре. Зрители, которые ожидали запуска в зал, поразились таким явлением и сняли на камеру. После этого ролик немедленно улетучился в интернет. Сначала любители кино начали переживать за того, кто сядет сзади такого высокого зрителя. Но раскрыла тайну «человека в плаще» обычная женщина кассир.

Она просто попросила снять верхнюю одежду перед тем, как занять места в зале. Оказалось, что два подростка, у которых не хватило денег на пропускной билет, решили создать некоторую конструкцию и обмануть сотрудников кинотеатра. Один другому стал на плечи, а потом наверх был накинут плащ. Именно благодаря этому у «зрителя» получился патологически высокий рост.


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