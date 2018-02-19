Актёр, сыгравший гея в ролике о выборах, не считает видео гомофобным

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Актёр Артём Сучков, исполнивший в нашумевшем социальном ролике роль «гея на передержке», поделился мнением о том, задевает ли данное он права секс-меньшинств. Сразу после публикации многие правозащитники и ЛГБТ-активисты нарекли данное видео «гомофобским».

В частности, претензии критиков были вызваны элементом сюжета, согласно которому в альтернативном будущем геев будут отдавать в российские семьи на «передержку» по аналогии с услугой по временной опеке над животными. Актёр подчеркнул, что не считает, что авторы идеи хотели оскорбить представителей сексуальных меньшинств. Претензии по данному поводу он считает необоснованными. Сучков также отметил, что некоторые актёры отказались исполнить роль гея, но почему, ему не известно.

Напомним, что на днях в сети опубликовали ролик о необходимости участия в грядущих выборах президента. Видео стало вирусным и мгновенно разошлось по социальным медиа.