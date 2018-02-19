Участница шоу "Танцы" показала тамбовчанам, как правильно танцевать Vogue

Сегодня, 17:13

Участница шоу "Танцы" преподала урок в Тамбове, как нужно танцевать в стиле Vogue. Девушка находится в списке пяти лучших танцоров в данном направлении на территории России.

Свой мастер-класс Дарья Ролик начала с длительного монолога. Ещё недавно абсолютно никому не было известно о вышеупомянутом направлении танца. Девушка поведала о возникновении стиля и главных его аспектах. Главным ключом является принцип точных вращательных движений руками. Именно этой части танца Дарья посвятила свой урок.

Она провела вполне продуктивные занятия с танцевальной группой "Ритм", занимающейся на протяжении долгого времени этим танцевальным стилем. Даже невзирая на то, что участники "Ритма" и раньше знали, как танцевать, мастер-класс с московской знаменитостью оказался весьма полезным.