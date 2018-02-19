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В Новосибирске продается старинная книга за 5 миллионов рублей

Сегодня, 17:00

Житель Новосибирска продает старинную книгу со сложной судьбой за 5 миллионов рублей.

На портале Avito житель Новосибирска продает старинный немецкий песенник, стоимость которого он оценил в 5 миллионов рублей. Данная книга в переплете была выпущена где-то в середине XIX века, однако реальный год издания не известен.

Автор поста о продаже сообщил, что в 1894 году песенник стал подарком Киллеру Иоганну на его 16-летие. Тот впоследствии передарил книгу на немецком языке прабабушке новосибирца, которая переехала в Российскую империю из Голландии. Книга стала семейной реликвией, и более столетия передавалась в последующие поколения. Песенник разделил все трудные времена семьи, в которой находился: депортацию русских немцев с территории Поволжья, спецпоселение и жизнь в Сибири. В Новосибирск книга попала вместе с хозяевами в годы ВОВ. Продавец данной уникальной книги сообщил, что песенник содержит множество пометок и текста, написанных от руки.

Интерес к данному изданию проявляют, однако нового владельца книга еще не приобрела.


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