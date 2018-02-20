В Нижнем Новгороде обсуждают занявшуюся сексом в метро парочку

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В Нижнем Новгороде вовсю обсуждают парочку, занявшуюся сексом в местном метро. Ролик этого происшествия уже размещён в Сети.

Он стал доступен в течение прошедших выходных. Там показано, как молодая пара не нашла лучшего места для занятия сексом, чем вагон метро. При этом в нём в это время ехали и другие пассажиры.

Парочка совершенно не стеснялась направленных на неё камер. В сопроводительном тексте к ролику сказано, что это происходило на день Валентина.

Данное видео уже вызвало горячие споры среди нижегородских посетителей Сети. Многие считают, что молодые люди поступали аморально. Они не стесняются в комментариях.

Одни отмечают, что следующей остановкой будет «лоботомия». Другие информируют, что понимают всё, но, во-первых, подобный секс негигиеничен. Во-вторых, в вагоне могли находиться дети.

Многие уже сравнили подобный антураж с тем, что демонстрируют Диана Шурыгина и, составившая ей «компанию», Ксюша Смирнова.

После того, как они себя пропиарили на весьма «скользких» темах, видимо, многие девушки решили себя также попробовать на подобном поприще. Им советуют, если они хотят стать знаменитыми, добиваться этого не таким способом.

К слову, Ксения Смирнова также уроженка Нижнего Новгорода. Она продемонстрировала оральный секс, находясь в баре на танцполе.