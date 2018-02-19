Соцсети: Судья на Кубани предложил стерилизовать многодетную мать-одиночку

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Кубанский судья хочет стерилизовать многодетную мать-одиночку. У женщины нет мужа, она воспитывает детей одна, работая на низкооплачиваемой работе.

Адвокат, защищавший мать-одиночку был в шоке от того, что судья Курганинского районного суда в Краснодаре предложил сделать женщине операцию. Судья планирует таким зверским образом решить возникшую проблему. Ведь у нее пятеро детей, которых она почти не в состоянии обеспечивать. По информации, жалоба в органы опеки поступила еще в декабре прошлого года. Согласно данным с другого источника, женщина содержит детей в чистоте и порядке. Судья предложил адвокату свое простое решение проблемы по телефону: «Я считаю, её уже давно надо бы стерилизовать, чтобы не возникло дальнейших проблем». Однако когда пресса обратила внимание на этот случай, судья начал отнекиваться от того, что сказал ранее.

На данный момент двоих детей отдали бабушке, остальных отвезли в детский дом.

Ранее поступила информация, что на Кубани за матерные выражения выгнали судью арбитражного суда Краснодарского края Алексея Шевченко. До Высшей коллегии судей дошла запись, где мужчина ругается матом во время судебного процесса.