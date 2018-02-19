Сегодня, 16:31

В Краснодаре умер известный журналист Иван Лотышев в возрасте 96 лет.

Иван Павлович Лотышев является довольно известной и значимой персоной в журналистики на Кубани. В период Великой Отечественной войны он работал в качестве внештатного корреспондента в 2 краевых изданиях - «Красный черноморец» и «На страже». В мирные годы на протяжении 20 лет Лотышев работал в книжном издательстве Краснодара, где редактировал краеведческую и педагогическую литературу.

Много внимания и сил он уделял общественной деятельности. Именно он заложил основы музея истории кубанской журналистики, открытый в 2010 году, подтягивал молодых журналистов, являлся членом правления местной журналистской организации.

В Краснодаре его знали как старейшего журналиста, а также как коллекционера миниатюрных книг, которых у журналиста было более 2000. Иван Павлович написал ряд книг и учебных пособий, таких как «Лазурный берег Кавказа», «Путешествие по родному краю», и некоторых иных.