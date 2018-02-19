Исаак Калина назвал способы обратной связи со столичным Департаментом образования

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Глава столичного департамента образования Исаак Калина посетил студию радиостанции «Москва ФМ». В рамках беседы с ведущей он рассказал о способах обратной связи с ведомством. Как подчеркнул Исаак Иосифович, в последние годы Департамент стал более открытым когда оказалось, что такой запрос есть и у учителей, и у родителей учеников. К тому же, в ведомстве пришли к выводу, что будет продуктивнее предупреждать возникновение вопросов, а не тратить много времени, разгребая накопившиеся обращения. Об этом пишет портал «Только что».

По словам Исаака Калины, теперь, благодаря открытым совещаниям и встречам с учителями в формате передачи «Вопросы важные для всех» на телеканале МособрТВ, получилось наладить отличную обратную связь. В качестве примера гость студии привел случай с прямой трансляцией с аттестационной комиссии, когда один из учителей смог обратиться к главе департамента напрямую, обратив внимание на то, что директор из его школы при ответе на вопрос сказал неправду. Так, обратная связь позволила выявить несоответствие директора занимаемой должности.