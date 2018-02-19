Исследование: Довольных своим вузом студентов стало больше

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Социологи провели ежегодное исследование, которое определило удовлетворенность своим вузом студентов. В 2018 году интернет отзывы определили, что из 98 учебных заведений 45% учащихся довольны своим альма-матер.

Исследование «Российские вузы глазами студентов ‒ 2018» показало, что на 9% увеличилось доверие к вузам среди студентов. Этот показатель стал разницей между прошлогодними данными в 36% и результатом 2018 года – 45%. За основу сравнения специалисты брали интернет-отзывы студентов из 98 говузов России.

Информацию общественности представил руководитель проекта «Типичный абитуриент» Владислав Белый. По его словам, позитивная динамика роста свидетельствует о динамичной системе повышения авторитета вузов перед студенческой аудиторией.