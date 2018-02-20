Воронежец сделал из снега танк размером с автомобиль

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Житель Воронежа сделал из снега танк размером с автомобиль. На такую идею мужчину подтолкнул малолетний племянник.

"В свои выходные я прибыл к родителям, которые проживают в Острогожском районе. Мы с племянником решили выйти погулять на улицу и что-то слепить из снега. Малый предложил возвести танк, ну вот я подумал, почему бы нет? В итоге стараний мы потратили пару часов", - объяснил мужчина.

После данная фигура была покрашена в зелёный цвет и сфотографирована. По масштабу она не уступала легковушке.

Ранее стало известно, снежный танк слепили воспитанники колонии в городе Бобров. Эта работа была посвящена 75-летию Сталинградской битвы и освобождения Воронежа.