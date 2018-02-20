В Ульяновске родились детёныши дикобразов в местном эко-парке

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Детёныши дикобразов появились на свет на днях в эко-парке Ульяновска. Состояние малышей специалисты оценивают как удовлетворительное.

Как передаёт местная пресса, родителями новорожденных стали любимцы ульяновской публики Марфа и Борис. Они являются обитателями эко-парка «Русский берег» уже длительное время. Теперь у них, как подчёркивают в заведении, есть полноценная семья. По словам представителей эко-парка, детёныши, несмотря на свой совсем маленький возраст, уже вовсю самостоятельно бегают и резвятся.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге в местном зоопарке поселилась целая семья сенегальских галаго. Их перевезли сюда их Москвы. Число обитателей зоологического сада пока ограничено пятью особями. Ожидается, что посетители уже в скором времени смогут воочию увидеть новосёлов.