В Воронеже сняли на видео девушку в трусиках, стоящую на голове

Вчера, 23:58

Жительница Воронежа сняла на видео сложные элементы своей тренировки и выложила видеоролик в Сеть. На кадрах видно, как девушка красиво стоит на голове в одних трусиках и легком топе.

Алина, так зовут гибкую и грациозную девушку, уделяет очень много времени подобным тренировкам. Об этом можно судить по изящной фигуре девушки. Алина выполняет упражнения практически голой, так видимо намного легче и удобнее.

Пользователи оценили старания своей соотечественницы и даже называли ее идеальной. Сама же Алина призналась, что ей еще есть над чем работать: нужно следить за координацией движений и за носками. При этом все нужно делать одновременно.