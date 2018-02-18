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В Воронеже сняли на видео девушку в трусиках, стоящую на голове

Вчера, 23:58

Жительница Воронежа сняла на видео сложные элементы своей тренировки и выложила видеоролик в Сеть. На кадрах видно, как девушка красиво стоит на голове в одних трусиках и легком топе.

 

Алина, так зовут гибкую и грациозную девушку, уделяет очень много времени подобным тренировкам. Об этом можно судить по изящной фигуре девушки. Алина выполняет упражнения практически голой, так видимо намного легче и удобнее.

Пользователи оценили старания своей соотечественницы и даже называли ее идеальной. Сама же Алина призналась, что ей еще есть над чем работать: нужно следить за координацией движений и за носками. При этом все нужно делать одновременно.


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