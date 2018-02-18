Ресторатор назвал дату выхода полной версии баттла Гуфа и Птахи

Вчера, 20:58

Представитель петербургской площадки Versus Ресторатор назвал дату, когда в сети будет доступна полная запись баттла между Гуфом и Птахой.

Вчера в Сети появился первый тизер-трейлер баттла, который состоялся ещё 6 февраля между Гуфом и Птахой. Известно, что чистую победу одержал Алексей "Гуф" Долматов со счётом 3:0. В Сети разразилась настоящая война в комментариях под записью тизера. Пользователи уверены, что Ресторатор в очередной раз хочет "срубить бабла", поэтому запись самого противостояния ещё не появилась. Большинство комментариев можно отметить как 18+, потому что количество нецензурной лексики просто зашкаливает. Официальной даты, когда баттл всё же появится на YouTube, так и нет. Поклонники рэпа надеются, что видео будет доступно уже в ближайшие сутки.

К слову, тизер собрал более 700 тысяч просмотров, хоть и длится всего 15 секунд.