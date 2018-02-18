Ростовчанина шокировали расценки местных грузчиков

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Жителя Ростова-на-Дону шокировали расценки местных грузчиков. Мужчина заказал в интернете компанию, осуществляющую услуги перевозок. Рабочие выполнили свою работу, однако в конце дня предоставили ростовчанину огромный счёт.

По телефону в компании сообщили, что один час погрузочно-разгрузочных работ стоит 250 рублей. Мужчина решил вызвать сотрудников фирмы. Они приехали на объект и приступили к выполнению работы.

Однако позже оказалось, что грузчики берут деньги даже за самую маленькую коробку, которую заносят в лифт. И того, цена за такую услугу составляет 50 рублей, за большую коробку – 100 рублей, плюс по 50 рублей за меленькую деталь, которую несли пешком и по 100 рублей за большую деталь. Всего было два сотрудника компании, поэтому эту сумму нужно умножать на два.

По окончанию работы грузчики потребовали у мужчины 13 тысяч 500 рублей за оплату их труда. Когда мужчина позвонил директору, то узнал, что цена в 250 рубелей в час, это цена, за которую грузчики будут просто присутствовать на объекте.

После скандала ростовчанин всё же снизил сумму до семи тысяч, но и это, по его словам, очень много для подобного рода услуги. Сами сотрудники фирмы выполнили свою работу хорошо. Но мужчина заявил, что впредь он будет внимательно изучать подписываемый договор.