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В Брянской области откроют отделение паллиативной помощи

Сегодня, 07:45

В новозыбковской районной больнице в Брянской области откроют отделение паллиативной помощи, где будут оказывать помощь тяжелобольным людям с неблагоприятным прогнозом.

В Новозыбковском районе Брянской области для помощи пациентам, находящимся в тяжелом состоянии с неблагоприятным прогнозом дальнейшего развития заболевания, будет создано специализированное отделение для оказания симптоматической всесторонней медицинской помощи. Его откроют на базе новозыбковской районной больницы на месте терапевтического корпуса, который пустует из-за объединения терапевтического, кардиологического и неврологического отделений в одно. Ввод в эксплуатацию будет проходить в несколько этапов.

В районе существует большая необходимость подобного отделения, ведь здесь проживает очень много онкологических больных и людей, перенесших инсульт. Все они пока вынуждены продолжать лечение на дому, а ведь родственники не всегда способны оказать всю необходимую помощь. Руководство медучреждения не отрицает возможность того, что с течением времени данное отделение станет межрайонным.


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