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В Подмосковье Криптомасленицу провели сожжением «долларов»

Сегодня, 18:30

В Подмосковье неподалеку от Домодедово необычную Криптомасленицу провели сожжением «долларов». Своеобразное мероприятие организовали последователи Алексея Муратова, бывшего чиновника из Курчатовской гордумы.

Алексей Муратов именует себя разработчиком первой и справедливой криптовалюты под названием Prizm и у него появилось очень много последователей. Эти люди устроили неподалеку от Домодедово свою Криптомасленицу, в ходе которой жгли бутафорские доллары. Помимо этого, они вызывали темного дракона для обрушения федеральной резервной системы.

Участники Криптомасленицы считают, что темный дракон хранит все земные богатства и по его милости можно обрести могущество. По словам Алексея Муратова, цель этого обряда уже достигнута и остается ожидать, как долларовая система упадет.


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