В Бердске на Масленицу полуголый мужчина залез на столб за 15 секунд

Сегодня, 18:17

В Бердске традиционно на Масленицу проходили празднования и лазания по столбу. Победителем становится тот, кто заберётся на самую верхушку быстрее всех. В этом году участие в данном конкурсе принимали 14 мужчин и одна девушка. Однако никому из них не удалось выиграть у местного жителя Виктора, который уже второй год подряд покоряет 25-метрой столб первым. На этот раз ему понадобилось всего 15 секунд.

Во времена Киевской Руси считалось, что залезть на столб – это значит обрести мужскую силу. Однако забраться на высокий столб на глазах у толпы мог не каждый и в древние времена, и в наше время. В Бердске же показать свою ловкость сегодня, 18 февраля, вызвались 14 местных жителей и одна девушка.

Первый участник праздничного конкурса за 25-метровую высоту залез довольно-таки быстро. Остальные мужчины решили, что им это также удастся сделать очень легко. Однако второй участник залезть на столб не смог. Он был очень скользким, хоть и не ледяным.

Быстрее всех на столб забрался бердчанин по имени Виктор. Сделал это он всего за 15 секунд. На втором месте оказался Роман с его 25 секундами, а на третье место попал Андрей с 26 секундами.

Сам обладатель первого места рассказал, что в своей победе он не сомневался, поскольку в прошлом году он уже выигрывал конкурс. 24-летний молодой человек уверен, что для победы нужно тренироваться. Раньше он всегда занимался вольной борьбой, а сейчас же выполняет упражнения на турнике. Победитель получил мультиварку, обладатель второго места – сертификат на 3 тысячи рубелей на посещение кафе, а обладатель третьего был награждён блинницей.