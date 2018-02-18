В Волгограде сталкеры нашли старую заброшенную больничную лабораторию

Сегодня, 18:04

В Волгограде сталкеры нашли старую заброшенную лабораторию в подвале одного из корпусов первой городской областной больницы. Всё происходящее любители приключений засняли на видео и выложили в интернет.

Отмечается, что сталкеры искали такой объект для исследований, который отличался среди всех других большим количеством нетронутого хлама. И в найденной лаборатории всё это было. Мебель была перемешана с какими-то документами. Вокруг были неиспользованные лекарства и шприцы, а в коридоре с потолка свисали электрические провода. Все коммуникации текли, поэтому часто можно было встретить лужи.

Как отмечают люди, просмотревшие видео, оно получилось очень интересным и довольно-таки страшным. Ведь за окном больницы кипит жизнь, а буквально в ста метрах за стеклом забытая разруха, оставленные вещи и запустение, которые вызывают некоторого рода ужас.