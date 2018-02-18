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В России наблюдается серьёзный дефицит кадров на IT-рынке

Сегодня, 17:20

В своём недавнем интервью гендиректор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов сообщил, что в наше время в России можно наблюдать огромный дефицит кадров на IT-рынке труда. По оценке специалистов из «Ворлдскиллс Россия», в общем не хватает порядка одного миллиона квалифицированных работников данной отрасли.

По словам Роберта Уразова, каждый год спрос на работников сферы IT становится больше на 25-30%. Это связано с тем, что сама отрасль растёт очень быстрыми темпами. Поэтому и нужны новые специалисты с высоким уровнем умений и знаний.

В будущем, умение заниматься программированием может потребоваться всем ведущим и важнейшим специальностям, таким как биологи, химики, врачи и журналисты.

Роберт Уразов считает, что язык программирования начинает становиться новой азбукой. Раньше считалось, что грамотным является умеющий писать человек, сейчас считается, что это человек, знающий ту или иную науку, а в скором будущем может считаться, что грамотный - это тот, кто умеет программировать.

Буквально 10 лет назад не было разработчиков приложений для смартфонов, не специалистов по продвижению продуктов в интернете. А сейчас такие люди начинают быть востребованными, хотя тенденция может и не сохраниться. Всё, что раньше было научной фантастикой, сейчас начинает становиться реальностью.


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