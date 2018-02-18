Жителей Брянска развеселила «припаркованная» у магазина лошадь

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В Брянске вызвала небывалое удивление лошадь, запряжённая в повозку, «припаркованная» возле одного из местных магазинов. Свидетели странного для городской местности явления поспешили запечатлеть его на камеру и выложить в сеть.

Где именно заметили экзотический транспорт, не уточняется. Очевидцы утверждают, что пригнал повозку к торговой точке некий мужчина, который привязал поводья лошади к металлической стоянке для велосипедов и отправился за покупками. Удивлённые же горожане принялись с интересом рассматривать животное и снимать его на камеру. После публикации фото в интернете в социальных сетях разгорелась целая дискуссия по поводу рентабельности и эффективности данного транспорта в современных реалиях. Многие заметили, что сейчас даже в деревнях такого транспорта не сыскать, поскольку местных жители всё больше отдают предпочтение лошадям механическим.

Ранее мы писали, что на улицах Москвы заметили «бешеную» лошадь. Животное бросалось со стороны в сторону и пугало прохожих.