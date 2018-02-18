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Насильник Дианы Шурыгиной нашел призвание в хоккее

Сегодня, 16:27

Насильник Дианы Шурыгиной Сергей Семёнов продолжает отбывать срок под домашним арестом. Чтобы не терять зря времени Семёнов решил посвятить свою жизнь спорту и хоккею.

В личном микроблоге в сети Instagram Сергей Семёнов, которого обвинили в изнасиловании Дианы Шурыгиной, разместил видео, где показал свою тренировку по хоккею на льду. «Сходил на первую тренировку, очень понравилось. Устал с непривычки, практически сразу, но все ещё впереди!», - сообщил молодой человек.

Стоит отметить, что в комментариях Сергея Семёнова поддерживает армия поклонников, которые гордятся тем, что парень с браслетом на ноге, все-таки занимается своим развитием и теперь решил серьёзно заниматься спортом.


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