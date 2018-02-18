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В нижегородском детском парке появились бараны-людоеды

Сегодня, 16:10

В детском парке Нижнего Новгорода на вольере с баранами появилась предупреждающая надпись о возможном людоедстве питомцев.

Детский парк имени 1 Мая может похвастаться овцами и баранами, которые имеют необычные кулинарные пристрастия. Как гласит надпись, прикрепленная к вольеру обитателей, если кто-то из посетителей сядет, залезет или еще каким-либо образом приблизится к безобидным на первый взгляд животным, тогда существует риск быть ими же и съеденным. При этом, судя по надписи, организаторы больше беспокоятся за то, что таким образом бараны могут заболеть.
Пока неизвестно, кто придумал такую странную шутку, может, это просто своего рода запугивание для детишек.


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