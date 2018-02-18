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Дональда Трампа уличили в секс-скандале с официанткой

Сегодня, 14:06

Американским журналистам стали известны подробности секс-скандала, в котором уличили действующего президента США Дональда Трампа. Сообщается, что мимолетная интимная встреча Трампа и официантки произошла ещё в 1985 году.

Сообщается, что в 1985 году миллионер Дональд трамп прибыл в резиденцию предпринимателя из Великобритании Питера де Савари. Тогда два бизнесмена обсуждали дальнейшие планы по поводу недвижимости в курортном штате Флорида. Сообщается, что время перерыва между собеседованиями, Трампа застали с официанткой.

Питера де Савари утверждает, что половой акт был прямо в коридоре, после чего Трамп вернулся и продолжил бизнес-переговоры. Журналисты выяснили, что в тот момент Дональд Трамп находился в браке со своей первой женой Иваной.


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