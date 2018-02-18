На Барнауле рыбаки спасли примёрзшую ко льду брошенную собаку

Сегодня, 14:09

На Барнауле компания рыбаков приехала на реку Обь. Но там мужчины увидели, что ко льду примёрзла собака. Они решили помочь животному и освободили его. Спустя некоторое время за псом приехали местные волонтёры и забрали его в приют.

Компания барнаульских рыбаков, когда приехала на рыбалку с целью хорошо провести время, увидела вмёрзшую во льду Оби собаку. Мужчины сразу же развили костёр. Этим самым они хотели согреть животное и освободить его лапки из ледяного плена. Об этом сообщили в приюте для животных «Ласка».

После того как собаку освободили, её забрала девушка-волонтёр и отнесла в свою машину, которая была на удалённости от места происшествия почти в километр. Взрослая собака весила всего 14 килограммов, вместо положенных ему 50 килограммов. Он был почти слепым, старым и слабым. Спустя некоторое время его покормили и отогрели.

В приюте уточняют, что кто-то из местных жителей, хозяев пса, решил отплатить животному за годы верной службы и отвёз его на реку. Там собаку просто выбросили на лёд и уехали.