В Калужской области на масленицу сожгли уникальный храм

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В Калужской области на масленицу сожгли уникальный готический храм. Понаблюдать за происходящим собралось огромное количество местных жителей, а видео позже опубликовали в сети.

В Калужской области к празднованию масленицы построили огромный уникальных храм из веников. Это постройку специально подготовили для традиционного сожжения. Очевидцы рассказали, что зрелище было по-настоящему незабываемым. Сейчас в сети бурно обсуждают такой обряд, многие пользователи социальных сетей завидуют, они бы хотели тоже увидеть такую красоту.