СМИ: Девушки из России массово торгуют своей девственностью

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Российские девушки нашли новый способ заработка, торгуя своей невинностью, пишут ведущие британские таблоиды. По словам журналистов, подобные сделки позволяют молодым россиянкам поправить своё финансовое положение, приобрести недвижимость и получить хорошее образование.

Инсайдеры британских СМИ сообщают, что такого рода объявления в глобальной сети далеко не редкость. При этом с девушками работают посредники, которые и занимаются непосредственно сводничеством. Россиянкам оплачивают перелёт к «покупателю», проживание и прочие расходы. От девушек требуется лишь дать согласие на секс с богатым партнёром и предоставить справку о том, что они ещё невинны. Средняя цена такого рода услуги составляет 19 тысяч фунтов стерлингов. Эти деньги, по словам россиянок, они обычно намерены потратить на хорошее образование или покупку собственного жилья. Журналисты пишут, что девственность российских девушке пользуется спросом по всему миру. При этом иногда речь идёт даже о несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что модель из Италии официально выставила на торги свою девственность. Девушка решила заработать на своей невинности и выставила её в качестве лота на аукцион.