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В Калужской области сожгли 30-метровый собор из хвороста на Масленицу

Вчера, 23:41

Жители Калужской области сожгли торжественно 30-метровый собор из хвороста в честь праздника Масленицы. Событие происходило на территории парка «Никола-Ленивец».  

Уникальная конструкция в виде собора высотой 30 метров была сожжена участниками праздника Масленицы в Калужской области. 17 февраля в парке «Никола-Ленивец» произошел традиционный ежегодный праздник в честь скорого наступления весны. Согласно условиям обряда, в финальной части нужно сжечь чучело в виде связки хвороста. Именно такое событие ассоциируется с жертвой, которая приносится мифологическому божеству в знак окончания зимы.

В этот раз жители Калуги отошли немного от традиций обряда. Они решили сжечь не сноп из хвороста, а высокую конструкцию из веток разного дерева. По внешнему виду «жертва» Масленицы напоминала пятиэтажный дом. Когда это все подожгли, пламя было видно очень на далекое расстояние.


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