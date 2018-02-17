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Шуточный ролик о необходимости идти на выборы покорил Сеть

Вчера, 22:22

Уникальный ролик, который был создан в стиле предвыборной агитации, распространяется по разным уголкам России. В сюжете показано, насколько необходимо голосовать избирателям, а также, что может случиться в случае отказа.

Главный герой ролика – россиянин, который активно принимает участие в выборах правительства государства. Как и много лет подряд, мужчина лег спать в ночь перед голосованием, обязав свою супругу завести будильник, чтобы наиболее рано посетить избирательный участок. Видео шуточное, но суть его однозначна.

Долг гражданина России – принятие участия в выборах, должен быть отдан с почтением. В клипе видно, что герою снится то, что с ним происходит в будущем, если он не сможет проголосовать по некоторым причинам. Здесь имеют место самые конфузные ситуации в жизни. Поэтому не нужно рисковать, а 18 марта прийти на избирательные участки и отдать свой голос за кандидата на пост будущего главы государства.


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