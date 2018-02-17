Жителей Омска удивил гроб, который лежал на дороге за городом

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Жителей Омска удивил гроб, который лежал на дороге за самим городом в Николаевке. Кто-то из прохожих сделал фото происходящего и выложил в омские паблики в социальных сетях.

Автор поста сообщает, что он остановился в Николаевке, а там возле небольшой местной свалки просто валяется гроб. Затем мужчина задаётся вопросом: «Неужели кто-то передумал умирать?!».

Сразу же в социальных сетях нашлись очевидцы. Местные жители утверждают, что на свалку его выбросили уже давно. Были ли гроб в использовании – неизвестно.

В комментариях к данному посту люди шутят, что выкинутый гроб – это «бюджетный вариант похорон».