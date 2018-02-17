VistaNews.ru


Жителей Омска удивил гроб, который лежал на дороге за городом

Сегодня, 19:31

Жителей Омска удивил гроб, который лежал на дороге за самим городом в Николаевке. Кто-то из прохожих сделал фото происходящего и выложил в омские паблики в социальных сетях.

 Автор поста сообщает, что он остановился в Николаевке, а там возле небольшой местной свалки просто валяется гроб. Затем мужчина задаётся вопросом: «Неужели кто-то передумал умирать?!».

 Сразу же в социальных сетях нашлись очевидцы. Местные жители утверждают, что на свалку его выбросили уже давно. Были ли гроб в использовании – неизвестно.

В комментариях к данному посту люди шутят, что выкинутый гроб – это «бюджетный вариант похорон».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.