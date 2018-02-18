Организатор «Миссис Чита» считает сибирячек самыми красивыми женщинами

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Арина Дресвянникова является настоящим энтузиастом конкурсов красоты в Забайкалье. Именно с ее легкой руки и при личном участии в прошлом году впервые состоялся конкурс «Миссис Чита». Организатор конкурса считает, что сибирячки самые красивые женщины в России.

По словам Дресвянниковой, идея провести конкурс в Чите пришла сразу после того, как она сама приняла участие во всероссийском конкурсе красоты. После этого задумалась, почему сибирячки, которые настолько ярки, красивы и самодостаточны, так редко участвуют в подобных конкурсах. Почему-то в России в основном делается акцент на конкурсах «Мисс», а «миссис» остались невостребованы.

В конкурсе «Миссис Чита» могут принять участие замужние женщины или разведенные. Имеющие детей или бездетные. Главное, чтобы они были привлекательны, уверены в своих силах, умны и имели цель в жизни. Конкурс для женщин отличается тем, что в нем красота и стройная фигура важный компонент, но не решающий для победы. У женщин есть множество качеств, которые могут стать определяющими.