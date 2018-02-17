В районе Благовещенска странные сосны привлекли внимание специалистов

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На официальной странице в Instagram управления по охране животного мира Амурской области появилось видео, на котором запечатлён местный охотовед, нашедший в районе Благовещенска странные и необычные сосны.

Мужчина заявляется, что найденное дерево на сосну не похоже, однако сосны стоят возле него, но другого вида. Больше всего находка, по словам охотоведа, похожа на кипарис, но им не является.

Управление по охране животного мира по Амурской области в комментариях к своему посту пишет, что полюбоваться и пройти мимо у мужчины не получилось. Теперь изучением его находки занимаются местные ботаники. Пока что у них есть две версии – это работа селекционера, который при помощи направленной мутации сделал из обычной сосны очень необычную, а другая версия гласит, что дерево получилось таким после того, как его малые саженцы погрызли гусеницы-хвоевертки.

Один из граждан, просмотревших ролик, заявил, что место со странными ёлками находится неподалёку от Новопетровки.

Сам источник написал, он взял один из таких саженцев, привёз в город и посадил там. Необычное дерево с длинными иголками принялось и растет. Ботаники же уже успели отправить образцы своим европейским коллегам, чтобы они во всём разобрались.