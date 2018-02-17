VistaNews.ru


В районе Благовещенска странные сосны привлекли внимание специалистов

Сегодня, 17:22

На официальной странице в Instagram управления по охране животного мира Амурской области появилось видео, на котором запечатлён местный охотовед, нашедший в районе Благовещенска странные и необычные сосны.

Мужчина заявляется, что найденное дерево на сосну не похоже, однако сосны стоят возле него, но другого вида. Больше всего находка, по словам охотоведа, похожа на кипарис, но им не является.

Управление по охране животного мира по Амурской области в комментариях к своему посту пишет, что полюбоваться и пройти мимо у мужчины не получилось. Теперь изучением его находки занимаются местные ботаники. Пока что у них есть две версии – это работа селекционера, который при помощи направленной мутации сделал из обычной сосны очень необычную, а другая версия гласит, что дерево получилось таким после того, как его малые саженцы погрызли гусеницы-хвоевертки.

Один из граждан, просмотревших ролик, заявил, что место со странными ёлками находится неподалёку от Новопетровки.

Сам источник написал, он взял один из таких саженцев, привёз в город и посадил там. Необычное дерево с длинными иголками принялось и растет. Ботаники же уже успели отправить образцы своим европейским коллегам, чтобы они во всём разобрались.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.