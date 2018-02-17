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В Сыктывкаре няни забирают еду у воспитанников детсада

Сегодня, 17:15

В Сыктывкаре в детсаде у воспитанников няни забирают еду, если те отказываются кушать. Об этом журналистам сообщает обеспокоенная мать, которая намерена поговорить об инциденте с заведующей.

 По словам местной жительницы, 16 февраля она пришла за своим ребенком раньше, чем обычно, и заметила на его столе пустую тарелку. Няня ответила, что забрала еду себе, так как они не дают малышам блюда, если те отказываются кушать. Женщина знает, что эта ситуация далеко не первая. Когда она приходила до ужина за своим чадом, то няни реагировали недовольством на согласие ребенка остаться и покушать, пока мама его ожидает.

Мать не скрывает, что слышала от детей отказы на вопрос о еде со стороны воспитателей и ее малыш также часто отвечает «мне не надо». Она намерена решить этот вопрос с заведующей детского сада без привлечения более серьезных служб.


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