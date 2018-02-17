В Москве полиция засняла на видео смущённого транссексуала Милану

Сегодня, 17:10

В интернете появилась видеозапись, на которой московские полицейские общаются с молодым транссексуалом, которого зовут Милана. Молодой человек стоял в юбке и пальто в юбке. Когда к нему подошли полицейские, он начинает стесняться, теряется и путает ответы на вопросы.

Оператор обращается к Милане как «чудо». Сначала он интересуется, что парень делает на улице ночью в таком виде. Тот не выдерживает, вздыхает и сообщает, что проживает в одном из ближайших домов и направляется в магазин.

Затем полицейский нетактично интересуется, «косит» ли молодой человек под девочку и как его зовут. На это Милана отвечает, что все его документы в данный момент подготавливаются. На это правоохранители интересуются какие именно документы. Оказывается, что парень уже сделал себе грудь и скоро будет делать свой «низ», а все бумаги переделываются на женское имя Милана.

На это непрофессиональные стражи порядка начинают высмеивать смущённого парня, спрашивая у него, не боится ли он, что могут изнасиловать ночью.

Диалог обрывается, когда подходит молодой человек с улыбкой на лице и заявляет, что он знаком с Миланой. Затем они уходят вместе.